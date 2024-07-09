Zonguldak'ta Afgan işçiyi yakanların yargılanmasına devam edildi: Yakılan işçi davasında 'benzin' ayrıntısı

Zonguldak'ta Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu olmak üzere 6 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:20
Zonguldak'ta Afgan işçiyi yakanların yargılanmasına devam edildi: Yakılan işçi davasında 'benzin' ayrıntısı
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde geçtiğimiz yıl çalıştığı kaçak maden ocağında yakılarak öldürülen Afgan işçi Vezir Muhammed Nourtani ile ilgili davanın ikinci duruşması dün Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Davada beş tanık dinlendi. Tanıkların ifadesi doğrultusunda sanıkların iki farklı benzinlikten benzin satın aldığı ifade edildi. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Kerim Bahadır Şeker, “Bu duruşmada beş tanık daha dinlendi. Tanıkların ifadesi doğrultusunda iki farklı yerden iki farklı şekilde benzin satın alındığı doğrulandı. Bir benzinlikten bir buçuk litre, bir benzinlikten de beş litre benzin almışlar” dedi. 

Duruşma 18 Eylül’e ertelendi. Bir sonraki duruşmada savcılığın esas hakkında mütalaayı açıklayacağı öğrenilirken mahkeme tutuklu bulunan 3 kişinin tutukluluğuna devam kararı verdi.


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