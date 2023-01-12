Zonguldak’ta çocuk istismarı davasında 2 tahliye

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 20:32

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 21:12

Zonguldak’ta, geçen yıl nisan ayında yapılan operasyonda, yaşları 14 ve 16 olan 2 kız çocuğunun fuhşa teşvik edildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 14 kişi tutuklandı.

Küçük yaşta çocuğun fuhşa teşviki, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı iddialarıyla suçlanan 14’ü tutuklu 24 sanığın yargılanmasına pazartesi günü, Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

40 saatten fazla süren ilk celsede sanıkların, istismara uğrayan çocukların ve tanıkların ifadesi alındı. 4’üncü günün sonunda mahkeme heyeti 2 tutuklu sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.