Zonguldak'ta faciadan dönüldü: Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.
Ereğli-Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
BETON BARİYER KONULDU
Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu.
Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
Etiketler: #zonguldak
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