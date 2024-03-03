Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala Zonguldak'tan gelen bir görüntü, izleyenlere diyecek laf bırakmadı.
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde AKP'nin seçim bürosunun açılışı yapılıyor. Açılış vesilesiyle AKP'li milletvekili ve il başkanı konuşma yaptı.
Açılış sırasında ise büronun bulunduğu binaya çok yakın bir mesafede bir yurttaş intihar girişiminde bulunuyor. İntihar için büronun hemen yanında bulunan binanın çatısına çıkan yurttaş ikna edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan yurttaşı gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- Tribünlere küfür etti!
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'