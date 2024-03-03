Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi

Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala Zonguldak'tan gelen bir görüntü, izleyenlere diyecek laf bırakmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 18:24
Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi
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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde AKP'nin seçim bürosunun açılışı yapılıyor. Açılış vesilesiyle AKP'li milletvekili ve il başkanı konuşma yaptı.

Açılış sırasında ise büronun bulunduğu binaya çok yakın bir mesafede bir yurttaş intihar girişiminde bulunuyor. İntihar için büronun hemen yanında bulunan binanın çatısına çıkan yurttaş ikna edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan yurttaşı gözaltına aldı.


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