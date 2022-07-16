Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki şizofreni hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Balçıklı köyünde ikamet eden şizofreni hastası Celal İnan'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
İnan'ın bulunması için bölgede süren çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
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