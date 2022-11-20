Zonguldak'ta palayla saldırıp kaçtı, silah tutukluk yapınca yakalandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Enes Yaprak (30), anlaşmazlık yaşadığı Hakan T. ile Volkan T.'ye pala ile saldırmaya çalıştı; kaçmaya çalışırken karşılaştığı ikiliye bu kez tabanca doğrulttu. Yaprak, silah tutukluluk yapınca yakalandı.
Olay, 18 Kasım'da, ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. ve Volkan T. ile Enes Yaprak, Çay Sokak'taki markette karşılaştı. Kavgalı ve alkollü oldukları öğrenilen taraflar, tartışmaya başladı.
Bu sırada Yaprak, karşı tarafa pala ile saldırmaya çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gelmesiyle Yaprak, olay yerinden kaçmak istedi. Daha sonra taraflar, Veysel Atasoy Caddesi'nde karşılaştı.
Yaprak, bu kez belinden çıkardığı tabancayı Hakan T. ve Volkan T. ile Satılmış K.'ye doğrulttu. Silah tutukluk yapınca ateş almadı. Polis ekipleri, Yaprak dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yaprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise serbest kaldı.
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