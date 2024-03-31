Zonguldak'ta seçimi kim kazandı? Zonguldak başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:58

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:19

Zonguldaklılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Zonguldak'ta seçimi hangi aday kazandı?

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Ömer Selim Alan, CHP'den Tahsin Erdem, İYİP'den Kaya Adanır, DEM Partiden ise Ceylan Turğut başkan adayı olarak aday gösterildi.

ZONGULDAK'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Zonguldak 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.