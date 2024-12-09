Zonguldak’ta skandal görüntüler: Mesai saati içinde klarnetli eğlence!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:40

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:52

Zonguldak Devrek Orman İşletme Müdürlüğü’nde, yurttaşları hayrete düşürecek görüntüler ortaya çıktı. Devlete bağlı çalışan ormancıların, Babadağ Toplu Koruma Binası’nda mesai saatleri içerisinde içki sofrası kurararak klarnetli ve darbukalı eğlendikleri görüldü. Devletin binasında memurlar eğlenirken, ormanların kimin korumasının altında olduğu ise merak konusu...

'‘GÖRÜNTÜLER İLK DEĞİL’'

Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıktığı müdürlüğün işletme şefi Y.D, ekipte bulunan kişilerin sosyal medya hesabından doyasıya eğlendikleri görüntüleri paylaşmalarına da izin veriyor. Söz konusu videolara ilişkin Zonguldak Bölge Müdürlüğü, henüz bir tepki vermedi.