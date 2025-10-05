Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili araştırmalar başladı. Her yıl kış döneminde sürücülerin ve yolcuların güvenli seyahati için uygulanan kış lastiği uygulaması, bu yıl daha uzun sürecek. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği cezası ne kadar?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, daha önce her yıl 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında 4 ay sürüyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 5 aya çıkarıldı. Buna göre, zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece önceki yıllara kıyasla uygulama süresi bir ay uzatılmış olacak.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Kamyon, çekici ve otobüs gibi araçlarda, dingilde bulunan tüm lastiklerin zorunlu kış lastiği yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Kurala uymayan araç sahiplerine ise 5.856 TL idari para cezası uygulanacak.