Hava sıcaklığının artmasıyla beraber, milyonlarca sürücü zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek 2026? Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek 2026? Yaz lastiği ne zaman takılır?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

Yeni düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde bitecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kış lastiği takma zorunluluğu, yasal düzenlemeye göre; şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar, otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir.

Hususi (özel) otomobiller için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye edilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.