Zübeyde Hanım vefatının 102. yıl dönümünde anıldı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:57

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:57

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102’nci yıl dönümünde Karşıyaka’daki anıt mezarı başında anıldı. Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“ZÜBEYDE ANNE GÜÇLÜ BİR ÖRNEK”

Anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Pek çok vesileyle bu anıt mezarın önünde bir büyük lidere ve onu yetiştiren anneye saygımızı tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bu bizim vefamızdan, Cumhuriyete inancımızdan, Atatürk’e ve değerlerine bağlılığımızdan kaynaklanıyor. 14 Ocak 1923 günü İzmir’de hayata gözlerini yuman Zübeyde Anne, tam 102 yıl önce hayatını kaybettikten sonra, o gün maalesef yurt gezisinde olan, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için hazırlıklar yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin buraya defnedilmesini istedi. O dönemin yöneticileri büyük ve gösterişli bir anıt mezar yapmak istediler. Atatürk ‘hayır’ dedi. ‘Yamanlar’dan bir tane taş getirin, o taşı koyun, öyle bir mezar istiyorum’ dedi. Ölümünden günler sonra ziyaret edebildi Atatürk... Zübeyde Hanım evlatlarını zorluklarla yetiştirdi. Atatürk o zor günlerinde annesine duyduğu sevgi ve güçle mücadelesini yaptı. Kurtuluş Savaşı Zübeyde Hanım’ın manevi desteğiyle de kazanılmış bir savaştır. Gerek evladını yetiştirirken, gerekse bu vatanı kurtarma mücadelesini verirken bir annenin evladının yanında nasıl durması gerektiğinin güçlü bir örneğidir Zübeyde Anne. Atatürk’ün Zübeyde Anne’yi bu topraklara armağan etmesini İzmir’e verdiği bir onur olarak görürüz. Annesinin bize emanet edilmesindeki anlamın arkasında Atatürk’ün İzmir’e verdiği değer, İzmirlilere duyduğu inanç vardır. İzmirlilerin Cumhuriyete, kendi mirasına sahip çıkacağına dair duyduğu inanç vardır” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR TEŞEKKÜR HAKLARINI ÖDEYEMEZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onu yetiştiren Zübeyde Hanım’a minnetlerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini aktaran Başkan Dr. Cemil Tugay, “Zübeyde Hanım’a, onu yetiştiren büyük insana minnetimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o mücadeleyi yapmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti olmadığı gibi, bu topraklarda nasıl bir devlet olacağı, nasıl bir yaşam sürüleceği, milletimizin bu topraklarda nasıl üzüntüler yaşayacağını hiçbirimiz tahmin bile edemeyiz. Çok şükür ki böyle bir kahraman geldi, o mücadeleyi yaptı, o savaş kazanıldı, arkasından hepimizin gurur duyduğu bağımsız Cumhuriyet kuruldu. O yüzden hiçbir teşekkür haklarının, hiçbir güzel söz bize yaptıklarının karşılığını ödeyemez” şeklinde konuştu.

“EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Atatürk’ün bıraktığı emaneti sonuna kadar koruyacaklarını söyleyen Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ölümünün 102’nci yıl dönümünde Zübeyde Hanımı, onun değerli evladı hepimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Emaneti korumak için, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için, çok çalışacağımızın sözünü Zübeyde Hanım’ın manevi huzurunda tekrar dile getirmek istiyorum. Herkesi bu mücadeleye kayıtsız şartsız katılmaya tekrar tekrar davet ediyorum. Türkiye’yi geriye götürmeye çalışanlara, bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetin, Atatürk’ün değerlerinin yanında olalım. Zübeyde Hanım’ın ve evladının manevi mirasının bekçisi olalım. Huzur içinde uyu Zübeyde anne” diye konuştu.

ÜNSAL: ATATÜRK’ÜN VE ZÜBEYDE HANIM’IN KENTİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ise “Karşıyaka’yı asıl güzel yapan Cumhuriyete olan bağlılığı, demokrasiye olan tutkusu ve Atatürk’e olan sonsuz saygısıdır. Yetiştirdiği evlat sayesinde bir ülkenin kaderini değiştiren Zübeyde Hanım, Karşıyaka’nın ve İzmir’in onur kaynağıdır. 102 yıl önce bugün topraklarımızda sonsuzluğa uğurladığımız Zübeyde Hanım, kentimizin cennet köşesinde bizleri karşılamakta ve yüreğimizdeki vatan sevgisini her an canlı tutmaktadır. Zübeyde Hanım’ın son günlerinde kentimize kattığı değer, vefatının ardından Atatürk’ün isteğiyle sonsuz bir mirasa dönüşmüştür. O sadece bir anne değil, bir milletin kaderini değiştiren bir liderin yetişmesine vesile olan Anadolu’nun cefakar ve onurlu kadınlarını temsil eden bir simgedir. Onun azmi ve vatan sevgisi bağımsızlık mücadelemizin manevi temel taşlarından biridir. Biz Atatürk’ün ve Zübeyde Hanım’ın kenti Karşıyaka olmaktan gurur duyuyor ve hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz ” şeklinde konuştu.

ZÜBEYDE HANIM’A SEVGİ SELİ

Zübeyde Hanım vefatının 102’nci yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat dokuzu beş geçe saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anıldı. Başkan Tugay ve protokol, Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Alana gelen çok sayıda İzmirli, yağışlı havaya rağmen Zübeyde Hanım’a saygı için alanda yerini aldı.

Anma programının ardında Başkan Tugay, Başkan Ünsal’ı makamında ziyaret etti.