1 Ocak reyting sonuçları belli oldu: 1 Ocak Pazartesi en çok hangi dizi izlendi?
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam yayımlanan dizi ve programlar arasında hangisinin en çok izlendiği araştırılıyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi en çok hangi dizi izlendi?
Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler yayımlanmazken bazı diziler yayımlandı. Yurttaşlar, reyting sıralaması merak etti. Yayımlanan dizi ve programların sıralaması araştırılmaya başladnı. Peki, 1 Ocak Pazartesi en çok hangi dizi izlendi?
1 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
1 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:
Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.
1 SURVIVOR ALL STAR TV8
2 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 SAFIR ATV
6 ATV ANA HABER ATV
7 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 SAFIR (OZET) ATV
1 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
1 SURVIVOR ALL STAR TV8
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 KIZIL GONCALAR (TKR) FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) TV8
8 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV
9 HABER ONU SHOW TV
10 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI (OZET) TRT 1
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