1 Ocak reyting sonuçları belli oldu: 1 Ocak Pazartesi en çok hangi dizi izlendi?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:22

Yılbaşı tatili nedeniyle bazı diziler yayımlanmazken bazı diziler yayımlandı. Yurttaşlar, reyting sıralaması merak etti. Yayımlanan dizi ve programların sıralaması araştırılmaya başladnı. Peki, 1 Ocak Pazartesi en çok hangi dizi izlendi?

1 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

1 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SAFIR ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SAFIR (OZET) ATV

1 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI TRT 1

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KIZIL GONCALAR (TKR) FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) TV8

8 SAKAR SAKIR (T.S) SHOW TV

9 HABER ONU SHOW TV

10 KUDUS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI (OZET) TRT 1