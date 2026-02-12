Survivor’da 11 Şubat Çarşamba akşamı gerilim dolu anlar yaşandı. Serenay ile Nagihan arasında tansiyon yükselirken, Engincan ve Bayhan da yarışma sırasında tartışma yaşadı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, 11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi Takım oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Seda oldu.