Cumhuriyet Gazetesi Logo
11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

12.02.2026 00:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da kadınlar eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı; Dominik’te tansiyon yükselirken Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkurda tüm güçleriyle mücadele etti. Peki, 11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da 11 Şubat Çarşamba akşamı gerilim dolu anlar yaşandı. Serenay ile Nagihan arasında tansiyon yükselirken, Engincan ve Bayhan da yarışma sırasında tartışma yaşadı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, 11 Şubat'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Image

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi Takım oldu.

Image

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Seda oldu.

İlgili Konular: #survivor #survivor dokunulmazlık oyunu #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026