Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim oldu. Kıran kırana geçen mücadelede eleme düellosu eşleşmeleri de belli oldu. Peki, 12 Haziran Survivor kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? İşte ayrıntılar...

HANGİ İSİMLER FİNALE KALDI?

Finale kalan isimler belli oldu. İlk tur karşılaşmalarının ardından eleme finalinde Deniz ile Nefise karşı karşıya geldi. İki yarışmacı da adada kalabilmek için son mücadelelerini ortaya koydu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Final düellosunda kaybederek adaya veda eden isim Deniz oldu.

SURVİVOR'DA FİNALE GİDECEK İSİM KİM OLDU?

Nobre İstanbul'a gitmeyi garantileyen ilk yarışmacı oldu.