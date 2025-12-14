MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar eleme oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar eleme gecesinde ter döktü. Peki, 13 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim elendi? MasterChef All Star'da veda eden yarışmacılar...
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı olan yarışmacı Çağatay oldu.
MAVİ TAKIM
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Eren
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren
ELEME ADAYILARI KİM OLDU?
Haftanın ilk üç takım oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar Erim, Barış, Semih, Kerem ve Çağatay oldu.
13 ARALIK'TA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da Barış ve Semih oldu.