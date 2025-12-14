MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar eleme oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar eleme gecesinde ter döktü. Peki, 13 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim elendi? MasterChef All Star'da veda eden yarışmacılar...

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı olan yarışmacı Çağatay oldu.

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Eren

Kerem

Beyza

Alican

Erim

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Eren

ELEME ADAYILARI KİM OLDU?

Haftanın ilk üç takım oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar Erim, Barış, Semih, Kerem ve Çağatay oldu.

13 ARALIK ' TA K İ M ELEND İ ?

MasterChef Türkiye All Star'da Barış ve Semih oldu.