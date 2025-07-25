13. Bölge 2 (Banlieue 13 - Ultimatum) filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

13. Bölge 2 filminin yönetmen koltuğunda Patrick Alessandrin oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, 13. Bölge 2 filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?
13. BÖLGE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir..
13. BÖLGE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cyril Raffaelli
David Belle
Philippe Torreton
Daniel Duval
Élodie Yung
MC Jean Gab'1
James Deano
Pierre-Marie Mosconi
Moussa Maaskri
Sophie Ducasse
Patrick Steltzer
Mahamadou Coulibaly
Frédéric Chau
Lannick Gautry
Grigori Manoukov
Christian Sinniger
Adrien Ruiz
Guy Amram
Nicky Marbot
Arnaud Simon
Frans Boyer
Pascal Aubert
Dany Verissimo
Alaa Safi
Laouni Mouhid
Léticia Belliccini
13. BÖLGE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
13. Bölge 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.