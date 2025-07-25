13. Bölge 2 (Banlieue 13 - Ultimatum) filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

13. Bölge 2 filminin yönetmen koltuğunda Patrick Alessandrin oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, 13. Bölge 2 filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

13. BÖLGE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir..

13. BÖLGE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cyril Raffaelli

David Belle

Philippe Torreton

Daniel Duval

Élodie Yung

MC Jean Gab'1

James Deano

Pierre-Marie Mosconi

Moussa Maaskri

Sophie Ducasse

Patrick Steltzer

Mahamadou Coulibaly

Frédéric Chau

Lannick Gautry

Grigori Manoukov

Christian Sinniger

Adrien Ruiz

Guy Amram

Nicky Marbot

Arnaud Simon

Frans Boyer

Pascal Aubert

Dany Verissimo

Alaa Safi

Laouni Mouhid

Léticia Belliccini

13. BÖLGE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

13. Bölge 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.