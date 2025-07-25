Cumhuriyet Gazetesi Logo
13. Bölge 2 (Banlieue 13 - Ultimatum) filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

13. Bölge 2 (Banlieue 13 - Ultimatum) filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

25.07.2025 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
13. Bölge 2 (Banlieue 13 - Ultimatum) filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim?

13. Bölge 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 13. Bölge 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 13. Bölge 2 filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

13. Bölge 2 filminin yönetmen koltuğunda Patrick Alessandrin oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, 13. Bölge 2 filminin konusu ne? 13. Bölge 2 filminin oyuncuları kim? 

13. BÖLGE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan bölgeye barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir..

13. BÖLGE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cyril Raffaelli

David Belle

Philippe Torreton

Daniel Duval

Élodie Yung

MC Jean Gab'1

James Deano

Pierre-Marie Mosconi

Moussa Maaskri 

Sophie Ducasse 

Patrick Steltzer 

Mahamadou Coulibaly 

Frédéric Chau 

Lannick Gautry 

Grigori Manoukov 

Christian Sinniger 

Adrien Ruiz 

Guy Amram 

Nicky Marbot 

Arnaud Simon 

Frans Boyer 

Pascal Aubert 

Dany Verissimo 

Alaa Safi 

Laouni Mouhid 

Léticia Belliccini

13. BÖLGE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

13. Bölge 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?