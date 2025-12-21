20 Aralık 2025 MasterChef All Star'da kim elendi? MasterChef All Star'da veda eden yarışmacılar...

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar eleme oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar eleme gecesinde ter döktü. Peki, 20 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim elendi? MasterChef All Star'da veda eden yarışmacılar...

MasterChef'in bu akşam ekrana gelen bölümünde 5 kişi eleme potasında yer alırken 2 yarışmacı yarışmaya veda etti. Yarışmacılar ilk etapta nar ve biberiyeden yaratıcı tabaklar yapmak için yarıştı. İkinci etapta ise yarışmacılar Çin yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye All Star'da bu hafta eleme adayları Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye All Star'da elenen yarışmacılar Eda ve Batuhan oldu.