Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026 tüm hızıyla devam ederken, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı; gecenin galibi ile eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, 20 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ikinci eleme adayı Onur Alp oldu.