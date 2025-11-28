MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar takım oyununda ter döktü. Yarışmacıların finale yaklaşırken kıyasıya rekabet etti. Peki, 28 Kasım'da MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 26 Kasım'da gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden yarışmacı Muratcan oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te gerçekleşen ilk takım oyununda mavi takımdan Sezer ve Çağatay haftanın eleme adayı olmuştu. İkinci takım oyununda da mavi takımın kaybetmesi ile eleme potasına Ayla ve Mert dahil oldu.