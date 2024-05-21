Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:18

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:18

3 Cisim Problemi Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'i bir araya getiriyor. Son zamanların en çok konuşulan Netfix dizisi 3 Cisim Problemi bilim kurgu ve gerilim türündedir. Peki, 3 Cisim Problemi dizisinin konusu nedir? 3 Cisim Problemi oyuncuları kimlerdir?

3 CİSİM PROBLEMİ KONUSU

Dizi 1960'larda Çinli bir bilim insanının verdiği bir kararın sonuçlarını odaklanıyor. Bu kararın birden fazla nesli nasıl etkilediğini ve insanlığın bir kişi tarafından verilen ve dünya dışı yaşamla karşılaşmaya kapı açan olaylarla nasıl boğuşmak zorunda kaldığını ele alıyor.

Netflix diziyi şu şekilde özetliyor:

"Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar."

Hikaye, 1960'ların Çin'inde genç bir kadının, uzay ve zamanın ötesinde günümüze kadar yankılanan kader niteliğinde bir karar vermesiyle başlıyor. Bir grup parlak bilim insanı ise insanlığın en büyük tehdidini durdurmak için güçlerini bir dedektifle birleştirmek zorunda kalır.

3 CİSİM PROBLEMİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Marlo Kelly

Saamer Usmani

Jess Hong

Jovan Adepo

Sea Shimooka

Benedict Wong

Tsai Chin

John Bradley

Eiza González

Liam Cunningham

Jonathan Pryce

Alex Sharp

Rosalind Chao

Zine Tseng