Yayınlanma: 20.05.2024 - 21:12

Güncelleme: 20.05.2024 - 21:12

Farha filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Darin J. Sallam üstleniyor. Peki, Farha filminin konusu ne? Farha filminin oyuncuları kim?

FARHA FİLMİNİN KONUSU NE?

1948 yılında Filistin'de 14 yaşında bir kız, kilitli bir kilerden evini kasıp kavuran felaketi izler.

FARHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Karam Taher

Ashraf Barhom

Ali Suliman

Tala Gammoh

Sameera Asir

Majd Eid

Firas Taybeh

Samuel Kaczorowski

Sultan Alkhail

Batoul Ibrahim

Leanne Katkhuda

Adam Alawneh

Awni Alawneh

Mostafa Baker

Jamal Bakir

Mohammad Bakir

FARHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Farha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.