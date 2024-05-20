Farha filminin konusu ne? Farha filminin oyuncuları kim?
Farha filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Farha filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Farha filminin konusu ne? Farha filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Farha filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Darin J. Sallam üstleniyor. Peki, Farha filminin konusu ne? Farha filminin oyuncuları kim?
FARHA FİLMİNİN KONUSU NE?
1948 yılında Filistin'de 14 yaşında bir kız, kilitli bir kilerden evini kasıp kavuran felaketi izler.
FARHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Karam Taher
Ashraf Barhom
Ali Suliman
Tala Gammoh
Sameera Asir
Majd Eid
Firas Taybeh
Samuel Kaczorowski
Sultan Alkhail
Batoul Ibrahim
Leanne Katkhuda
Adam Alawneh
Awni Alawneh
Mostafa Baker
Jamal Bakir
Mohammad Bakir
FARHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Farha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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