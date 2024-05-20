Yayınlanma: 20.05.2024 - 20:39

Güncelleme: 20.05.2024 - 20:39

Non-Stop filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini John W. Richardson ve Christopher Roach üstleniyor. Peki, Non-Stop filminin konusu ne? Non-Stop filminin oyuncuları kim?

NON-STOP FİLMİNİN KONUSU NE?

Bill Marks, bir polis olarak uçak yolculuğuna çıkar ve uçaktakilerin güvenliği onun elindedir. Yolculuğunu sürdüren Bill Marks'a yolculuk sırasında bir mesaj gelir ve bu mesajda ona bir görev verilir. Bu görev ise kısıtlı bir zaman içindedir. Bill Marks gelen mesajdakileri talimatları yerine getirmezse, uçaktaki yolcuların hepsi ölecektir.

NON-STOP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Julianne Moore

Anson Mount

Michelle Dockery

Scoot McNairy

Corey Stoll

Jon Abrahams

Bar Paly

Linus Roache

Charlotte Kirk

Amanda Quaid

Toshiko Onizawa

Finise Avery

Lupita Nyong'o

Frank Deal

Andrew Alberson

Quinn McColgan

Ari Barkan

Edoardo Costa

Bryan Fox

Lars Gerhard

NON-STOP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Non-Stop filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.