Non-Stop filminin konusu ne? Non-Stop filminin oyuncuları kim?
Non-Stop filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Non-Stop filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Non-Stop filminin konusu ne? Non-Stop filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Non-Stop filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini John W. Richardson ve Christopher Roach üstleniyor. Peki, Non-Stop filminin konusu ne? Non-Stop filminin oyuncuları kim?
NON-STOP FİLMİNİN KONUSU NE?
Bill Marks, bir polis olarak uçak yolculuğuna çıkar ve uçaktakilerin güvenliği onun elindedir. Yolculuğunu sürdüren Bill Marks'a yolculuk sırasında bir mesaj gelir ve bu mesajda ona bir görev verilir. Bu görev ise kısıtlı bir zaman içindedir. Bill Marks gelen mesajdakileri talimatları yerine getirmezse, uçaktaki yolcuların hepsi ölecektir.
NON-STOP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Julianne Moore
Anson Mount
Michelle Dockery
Scoot McNairy
Corey Stoll
Jon Abrahams
Bar Paly
Linus Roache
Charlotte Kirk
Amanda Quaid
Toshiko Onizawa
Finise Avery
Lupita Nyong'o
Frank Deal
Andrew Alberson
Quinn McColgan
Ari Barkan
Edoardo Costa
Bryan Fox
Lars Gerhard
NON-STOP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Non-Stop filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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