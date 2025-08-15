41 Kere Maşallah filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. Filmin senaristliğini Erkan Nurhan üstleniyor. Peki, 41 Kere Maşallah filminin konusu ne? 41 Kere Maşallah filminin oyuncuları kim?

41 KERE MAŞALLAH FİLMİNİN KONUSU NE?

41 Kere Maşallah, hayatının aşkına kavuşabilmek için kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Naci, bir yandan anne ve baba baskısı ile boğuşan bir yandan da amansız aşkı Pelin'e açılmak için çabalayan bir adamdır. Pelin'e bir türlü açılamayan Naci, lise yıllarında kalbini kırdığı bir kızın kendisine büyü yaptırdığını öğrenir. Üzerindeki büyüyü bozmaya çalışan Naci, 3 ayda 40 tane kızı kendisine aşık etmeyi başarabilecek midir?

41 KERE MAŞALLAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İnan Ulaş Torun

Ekin Türkmen

Asuman Dabak

Kemal Uçar

Tuncay Beyazıt

Eslem Akar

Mehmet Çelik

Bülent Mert

Hazan Damla Canbaz

İlkin Tüfekçi

Aslı Bankoğlu

İlayda Ayan

Alara Turgut

Ayşegül Çınar

Melek Tanker

Deniz Oral

41 KERE MAŞALLAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

41 Kere Maşallah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.