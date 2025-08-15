41 Kere Maşallah filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. Filmin senaristliğini Erkan Nurhan üstleniyor. Peki, 41 Kere Maşallah filminin konusu ne? 41 Kere Maşallah filminin oyuncuları kim?
41 KERE MAŞALLAH FİLMİNİN KONUSU NE?
41 Kere Maşallah, hayatının aşkına kavuşabilmek için kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Naci, bir yandan anne ve baba baskısı ile boğuşan bir yandan da amansız aşkı Pelin'e açılmak için çabalayan bir adamdır. Pelin'e bir türlü açılamayan Naci, lise yıllarında kalbini kırdığı bir kızın kendisine büyü yaptırdığını öğrenir. Üzerindeki büyüyü bozmaya çalışan Naci, 3 ayda 40 tane kızı kendisine aşık etmeyi başarabilecek midir?
41 KERE MAŞALLAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İnan Ulaş Torun
Ekin Türkmen
Asuman Dabak
Kemal Uçar
Tuncay Beyazıt
Eslem Akar
Mehmet Çelik
Bülent Mert
Hazan Damla Canbaz
İlkin Tüfekçi
Aslı Bankoğlu
İlayda Ayan
Alara Turgut
Ayşegül Çınar
Melek Tanker
Deniz Oral
41 KERE MAŞALLAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
41 Kere Maşallah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.