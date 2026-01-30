6 Saat Uzakta filminin yönetmen koltuğunda Nicolás Di Blasi oturuyor. Filmin senaristliğini Garry Charles üstleniyor. Peki, 6 Saat Uzakta filminin konusu ne? 6 Saat Uzakta filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
6 SAAT UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NE?
Film karısı bir iş gezisi sırasında kaybolduktan sonra eski Deniz Piyadesi Chris Montano'nun, yaşadıklarını anlatıyor. Kendini onu kurtarmak için zamana karşı bir yarışın içinde bulur.
6 SAAT UZAKTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Guillermo Iván
Lara Wolf
Sara
Joey Zavala
Zach Rose
Roberto Sanchez
Oscar Lopez
Ariann Murad
Oscar Torre
Iliana Guibert
Osvaldo de León
Angela Mayorga
Abril Schreiber
Zair Montes
Miriam Baca
Christian Pichardo
Ben Loggins
Abel Larraguivel
6 SAAT UZAKTA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
6 Saat Uzakta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.