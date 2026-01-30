6 Saat Uzakta filminin yönetmen koltuğunda Nicolás Di Blasi oturuyor. Filmin senaristliğini Garry Charles üstleniyor. Peki, 6 Saat Uzakta filminin konusu ne? 6 Saat Uzakta filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

6 SAAT UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film karısı bir iş gezisi sırasında kaybolduktan sonra eski Deniz Piyadesi Chris Montano'nun, yaşadıklarını anlatıyor. Kendini onu kurtarmak için zamana karşı bir yarışın içinde bulur.

6 SAAT UZAKTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillermo Iván

Lara Wolf

Sara

Joey Zavala

Zach Rose

Roberto Sanchez

Oscar Lopez

Ariann Murad

Oscar Torre

Iliana Guibert

Osvaldo de León

Angela Mayorga

Abril Schreiber

Zair Montes

Miriam Baca

Christian Pichardo

Ben Loggins

Abel Larraguivel

6 SAAT UZAKTA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

6 Saat Uzakta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.