7 Ocak reyting sonuçları belli oldu: 7 Ocak Pazar en çok hangi dizi izlendi?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:37

7 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen; Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarından en çok hangisinin izlendiği merak edildi. Peki, 7 Ocak Pazar en çok hangi dizi izlendi?

7 OCAK PAZAR EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?

7 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 gruplarında ilk sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 YAPIM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR - TV8

2 KİRLİ SEPETİ - FOX TV

3 TEŞKİLAT - TRT1

4 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

5 KANAL D ANA HABER - KANAL D

6 KİRLİ SEPETİ ÖZETİ - FOX

7 SHOW ANA HABER - SHOW TV

8 TEŞKİLAT ÖZETİ - TRT1

9 YILDIZLAR BANA UZAK - ATV

10 CEHENNEM (Y.S.) KANAL D