7 Ocak reyting sonuçları belli oldu: 7 Ocak Pazar en çok hangi dizi izlendi?
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam yayımlanan dizi ve programlar arasında hangisinin en çok izlendiği araştırılıyor. Peki, 7 Ocak Pazar en çok hangi dizi izlendi?
7 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen; Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarından en çok hangisinin izlendiği merak edildi. Peki, 7 Ocak Pazar en çok hangi dizi izlendi?
7 OCAK PAZAR EN ÇOK HANGİ KANALDA NE İZLENDİ?
7 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 gruplarında ilk sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.
TOTAL İLK 10 YAPIM
1 MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR - TV8
2 KİRLİ SEPETİ - FOX TV
3 TEŞKİLAT - TRT1
4 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
5 KANAL D ANA HABER - KANAL D
6 KİRLİ SEPETİ ÖZETİ - FOX
7 SHOW ANA HABER - SHOW TV
8 TEŞKİLAT ÖZETİ - TRT1
9 YILDIZLAR BANA UZAK - ATV
10 CEHENNEM (Y.S.) KANAL D
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