90 dakikadan kısa etkileyici 5 film

Yayınlanma: 29.03.2025 - 21:16

Güncelleme: 29.03.2025 - 21:16

Zamanın hızla geçtiği bir dünyada, kısa ama etkileyici film deneyimleri arayanlar için 90 dakikadan kısa süren yapımlar oldukça cazip. Bu filmler, az bir sürede büyük bir etki yaratırken, izleyicilere derin duygusal ve entelektüel bir yolculuk sunuyor. İşte, sinema dünyasından 90 dakikadan kısa sürede izleyebileceğiniz 5 başyapıt!

1. KOŞ LOLA KOŞ (1998) – 81 DAKİKA

Koş Lola Koş, başrol Lola’nın sevgilisi, mafya için kuryelik yapan bir adamdır ve son görevinde Lola gecikince 100.000 DM’lik parayı kaybetmesini konu alır. Mafyanın sevgilisini öldürmemesi için Lola’nın bu parayı 20 dakika içinde bulması gerekmektedir. Bu durumda zamana karşı yarış başlamış olur.

Başroller: Moritz Bleibtreu, Franka Potente, Herbert Knaup

Yaratıcı: Tom Tykwer

Ülke: Almanya

IMDb Puanı: 7.6

2. YALANCI YALANCI (LİAR LİAR) (1997) – 86 DAKİKA

Los Angeles’ta yaşayan savunma avukatı Fletcher Reede, oğlu Max’in doğum günü partisine katılmayı reddedip patronu Miranda ile özel bir gece geçirmeyi tercih eder. Max ise babasından yalan söylememesini diler. Bu dilek gerçekleşince Fletcher’ın hayatı değişir. Miranda’ya gece hakkında ne düşündüğünü sorduğunda, açıkça daha iyi deneyimler yaşadığını belirtir. Dürüstlük krizi başlar ve Fletcher’ı komik durumlara sürükler.

Başroller: Jim Carrey, Swoosie Kurtz, Maura Tierney

Yaratıcı: Stephen Mazur, Paul Guay

Ülke: Amerika

IMDb Puanı: 6.9

3. KOŞULSUZ SEVGİ (BROKEN) (2012) – 88 DAKİKA

Şeker hastası bir kız olan Skunk, Kuzey Londra’da yaşamaktadır. Ancak, olaylı bir yaz tatilinden sonra hayatı büyük bir değişime uğrar ve masumiyeti kaybolur. Ev, mahalle ve okul artık onun için tamamen farklı yerler haline gelir; çocukluğunun belirsizliği korkutucu şüphelere dönüşür ve ardından ani, sebepsiz ve neşeli bir karmaşaya bırakır.

Başroller: Tim Roth, Bill Milner, Cillian Murphy

Yaratıcı: Mark O’Rowe

Ülke: Birleşik Krallık

IMDb Puanı: 7.2

4. FRANCES HA (2012) – 86 DAKİKA

27 yaşındaki Frances, dans topluluğunda çıraklık yapan ve kariyeri oldukça parlak olmayan bir dansçıdır. İstikrarlı bir iş bulma konusunda zorluklar yaşayan Frances, hayalini gerçekleştirmek için çalıştığı şirkette sürekli işe alınmanın peşindedir. Diğer meslektaşları gibi farklı alanlara yönelen Frances, başarılı olamadığı işlerde deneyim kazanmaktadır. Tek anlayış gösteren kişi olarak aynı evi paylaştığı Sophie’i görmektedir. Ancak Sophie’nin taşınma kararı ilişkilerini sarsacak ve Frances’e gerçek dünyanın sorumluluklarını tanıtacaktır.

Başroller: Mickey Sumner, Greta Gerwig, Michael Esper

Yaratıcı: Greta Gerwig, Noah Baumbach

Ülke: Amerika

IMDb Puanı: 7.4

5. CURVE (2016) – 7 DAKİKA

Bir kadın, dağlık bir yolda kaza yapar ve hayatta kalmak için savaşırken gerilim dolu anlar yaşar. Bu kısa film, izleyiciyi sürekli bir gerilim içinde tutan yapısıyla, kısa sürede büyük bir etki yaratır.

Başroller: Laura Jacob, Timothy Hines

Yaratıcı: Iain B. MacDonald

Ülke: ABD

IMDb Puanı: 6.9