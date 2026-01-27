A.B.İ dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür. Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür. Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar. Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır. Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir. Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

A.B.İ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ dizisinin 3. bölümü 27 Ocak Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.