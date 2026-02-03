A.B.İ dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar. Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

A.B.İ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ dizisinin 4. bölümü 3 Şubat Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.