A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu?

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışırken doktorların umudu kesmesine rağmen son bir hamleyle onu hayata döndürmeyi başarır. Ancak Sinan'ın durumu hala kritiktir. Bombayı yerleştiren kişi her ne kadar teslim olmuş görünse de Doğan bunun bir kurgu olduğuna inanır ve okları doğrudan Yılmaz'a çevirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonrasında Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirirken Doğan, saldırının gerçek sorumlularını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Öte yandan yalıda büyük bir sır saklanmaktadır. Tahir aslında komadan uyanmıştır fakat bunu kimsenin öğrenmesini istemez. Kara kutudaki sırların ve geçmiş günahların açığa çıkmasından korkan Tahir, perde arkasından oyunu yönetmeye devam eder. Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla ise hem adaleti aramak hem de birbirlerine tutunmak zorunda kalır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğan ve Çağla, karşılarında kurulan kirli ittifakı fark ettiklerinde geri dönülmez bir savaşın içine girdiklerini anlar. Tahir ve Behram'ın güç birliği, yalnızca bir tehdit değil; geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın habercisidir. Bu kez karşılarındaki düşman daha güçlü, daha örgütlü ve daha acımasızdır. Doğan, adalet uğruna harekete geçmek isterken Çağla onu durdurur; çünkü bu savaş artık öfkeyle değil akılla kazanılacaktır. İkili, Tahir'in kurduğu düzeni içeriden çözmeye karar verirken risk giderek büyür. Aynı anda Behram da Mahinur üzerinden Tahir'i sıkıştırır; elindeki kozlarla oyunun dengesini değiştirmeye hazırlanırken diğer tarafta Melek ise geçmişin yükünden kurtulmaya çalışır ve yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket eder. Tüm taşlar yerine oturuyor gibi görünürken büyük bir kırılma yaşanır. Tahir'in herkesi şaşırtan hamlesi; Çağla için asıl savaşı başlatan hamle olur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 24 Mart Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.