A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim?
A Working Man filmi izleyicisiyle buluştu. A Working Man filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
A Working Man filminin yönetmen koltuğunda David Ayer oturyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim?
A WORKING MAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Levon Cade (Jason Statham), asıl mesleğini geride bırakıp kızına iyi bir baba olmak için inşaatlarda çalışmaya başlamıştır. Fakat kasabalarında bir kız ortadan kaybolunca onu terör karşıtı mücadelede efsaneleştiren yeteneklerine ihtiyaç duyulur.
A WORKING MAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Jason Flemyng
Michael Peña
David Harbour
Maximilian Osinski
Emmett Scanlan
Eve Mauro
Noemi Gonzalez
Chidi Ajufo
Alana Boden
Arianna Rivas
A WORKING MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
A Working Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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