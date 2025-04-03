Yayınlanma: 03.04.2025 - 19:25

Güncelleme: 03.04.2025 - 19:25

A Working Man filminin yönetmen koltuğunda David Ayer oturyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim?

A WORKING MAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Levon Cade (Jason Statham), asıl mesleğini geride bırakıp kızına iyi bir baba olmak için inşaatlarda çalışmaya başlamıştır. Fakat kasabalarında bir kız ortadan kaybolunca onu terör karşıtı mücadelede efsaneleştiren yeteneklerine ihtiyaç duyulur.

A WORKING MAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Jason Flemyng

Michael Peña

David Harbour

Maximilian Osinski

Emmett Scanlan

Eve Mauro

Noemi Gonzalez

Chidi Ajufo

Alana Boden

Arianna Rivas

A WORKING MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

A Working Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.