A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim?

A Working Man filmi izleyicisiyle buluştu. A Working Man filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 19:25

A Working Man filminin yönetmen koltuğunda David Ayer oturyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, A Working Man filminin konusu ne? A Working Man filminin oyuncuları kim? 

A WORKING MAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Levon Cade (Jason Statham), asıl mesleğini geride bırakıp kızına iyi bir baba olmak için inşaatlarda çalışmaya başlamıştır. Fakat kasabalarında bir kız ortadan kaybolunca onu terör karşıtı mücadelede efsaneleştiren yeteneklerine ihtiyaç duyulur.

A WORKING MAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Jason Flemyng

Michael Peña

David Harbour

Maximilian Osinski

Emmett Scanlan

Eve Mauro

Noemi Gonzalez

Chidi Ajufo

Alana Boden

Arianna Rivas

A WORKING MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

A Working Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?

Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?
Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim?

Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim?
Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?

Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler