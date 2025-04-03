Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?
Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aykut Enişte filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aykut Enişte filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturyor. Filmin senaristliğini Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok üstleniyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?
AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.
AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Gelinoğlu - Aykut
Melis Babadağ - Gülşah
Ege Kökenli - Nurhan
Müfit Kayacan - Sadi
Lale Başar - Şule
Ali Erkazan - İhsan
Özlem Çakar - Saniye
Ferdi Sancar - Erdal
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat
Ecrin Moğultay - Sude
Güven Hokna - Muhteşem
AYKUT ENİŞTE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aykut Enişte filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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