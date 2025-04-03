Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:24

Güncelleme: 03.04.2025 - 18:24

Son Savaşçı filminin yönetmen koltuğunda Lek Kitaparaporn oturyor. Filmin senaristliğini Sean Casey üstleniyor. Peki, Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim?

SON SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

16.yy'dayız, 1547. Portekizli genç bir asker olan Ferndando Da Gama, hem kendisi için ganimet kazmak hem de babasının katilini bulmak amacıyla gemiyle doğuya doğru yola çıkar. Fakat Hint Okyanusu'nda çıkan büyük bir fırtına sonucu, gemi harap o9lur ve Fernando, tropikal bir sahile vurur.

SON SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gary Stretch - Fernando De Gamma

John Rhys-Davies - Phillippe

Cindy Burbridge - Maria

Dom Hetrakul - Tong

Nirut Sirichanya - Le Roi Chairacha

Dean Alexandrou - Ninja

Jonathan Winters - Andreas

SON SAVAŞÇI SENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Savaşçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.