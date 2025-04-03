Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim?
Son Savaşçı (The King Maker) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Savaşçı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Savaşçı filminin yönetmen koltuğunda Lek Kitaparaporn oturyor. Filmin senaristliğini Sean Casey üstleniyor. Peki, Son Savaşçı filminin konusu ne? Son Savaşçı filminin oyuncuları kim?
SON SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
16.yy'dayız, 1547. Portekizli genç bir asker olan Ferndando Da Gama, hem kendisi için ganimet kazmak hem de babasının katilini bulmak amacıyla gemiyle doğuya doğru yola çıkar. Fakat Hint Okyanusu'nda çıkan büyük bir fırtına sonucu, gemi harap o9lur ve Fernando, tropikal bir sahile vurur.
SON SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gary Stretch - Fernando De Gamma
John Rhys-Davies - Phillippe
Cindy Burbridge - Maria
Dom Hetrakul - Tong
Nirut Sirichanya - Le Roi Chairacha
Dean Alexandrou - Ninja
Jonathan Winters - Andreas
SON SAVAŞÇI SENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Savaşçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.
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