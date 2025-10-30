Acil İniş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jae-rim Han üstleniyor. Peki, Acil İniş filminin konusu ne? Acil İniş filminin oyuncuları kim?

ACİL İNİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Lee Byung-hun

Kang-ho Song

Jeon Do-yeon

Nam-gil Kim

Si-wan Yim

Park Hae-joon

ACİL İNİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Deneyimli komiser In-ho, kimliği belirsiz bir adamın bir uçağa terör saldırısı düzenleyeceği yönünde tehditte bulunduğunu öğrenir. Olayı araştırırken şüphelinin KI501 sefer sayılı uçakta olduğunu keşfeder. Uçak Incheon Havaalanı’ndan Hawaii’ye doğru yola çıkar ama uçuşun başlarında bir adam gizemli bir hastalıktan ölür. Korku ve kaos hızlıca yayılır ama sadece uçağın içinde değil, yerde de. Uçağın iniş isteği tüm havaalanları tarafından reddedilir. Haberi alan Ulaştırma Bakanı Sook-hee, uçağı güvenli bir şekilde indirmek için Terörle Mücadele ekipleri ile acil durum toplantısı ayarlar.

ACİL İNİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acil İniş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.