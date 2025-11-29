Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Craig ve Danny Strong üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin oyuncuları kim?

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş – Bölüm 1'de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) oyunları kelimenin tam anlamıyla yıktıktan sonra kendini 13. Bölgede bulur. Başkan Coin (Julianne Moore)'in liderliğinde ve güvendiği arkadaşlarının yardımıyla Katniss, ulusu ve Peeta (Josh Hutcherson)'yı kurtarmak adına savaşmaya devam eder.

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julianne Moore

Woody Harrelson

Elizabeth Banks

Jennifer Lawrence

Liam Hemsworth

Josh Hutcherson

Sam Claflin

Mahershala Ali

Stanley Tucci

Natalie Dormer

Sarita Choudhury

Jena Malone

Jeffrey Wright

Robert Knepper

Wes Chatham

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.