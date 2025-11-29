Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Craig ve Danny Strong üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin oyuncuları kim?
AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş – Bölüm 1'de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) oyunları kelimenin tam anlamıyla yıktıktan sonra kendini 13. Bölgede bulur. Başkan Coin (Julianne Moore)'in liderliğinde ve güvendiği arkadaşlarının yardımıyla Katniss, ulusu ve Peeta (Josh Hutcherson)'yı kurtarmak adına savaşmaya devam eder.
AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Julianne Moore
Woody Harrelson
Elizabeth Banks
Jennifer Lawrence
Liam Hemsworth
Josh Hutcherson
Sam Claflin
Mahershala Ali
Stanley Tucci
Natalie Dormer
Sarita Choudhury
Jena Malone
Jeffrey Wright
Robert Knepper
Wes Chatham
AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.