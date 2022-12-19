Adalet filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2014 yılında vizyona giren Adalet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Adalet filminin konusu ne? Adalet filminin oyuncuları kim? Adalet filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:03
Adalet filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Adalet (The Equalizer), yönetmenliğini Antoine Fuqua, senaristliğini Richard Lindheim ve Richard Wenk'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?

Emekli istihbarat ajanı Robert McCall, genç bir hayat kadınını Rus Mafyası'nın acımasız üyelerinden korumak için gönülsüz biçimde aksiyona geri döner.

ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Marton Csokas

Chloë Grace Moretz

ADALET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Adalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.


Film Aksiyon Filmi yabancı film

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler