Kayıp 10 Dakika filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Kayıp 10 Dakika filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kayıp 10 Dakika filminin konusu ne? Kayıp 10 Dakika filminin oyuncuları kim? Kayıp 10 Dakika filminin IMDb puanı kaç?
Kayıp 10 Dakika (10 Minutes Gone), yönetmenliğini Brian A. Miller, senaristliğini Jeff Jingle ve Kelvin Mao'nun üstlendiği, 2019 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yanlış giden bir banka soygunu nedeniyle hafızasını kaybeden bir adamı konu ediniyor. Karakterin onu kimin sabote ettiğini belirlemek için hafızasındaki eksik 10 dakikayı bir araya getirmesi gerekmektedir.
KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lydia Hull
Bruce Willis
Michael Chiklis
Meadow Williams
KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kayıp 10 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlenmiştir.
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