Kayıp 10 Dakika filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:54

Kayıp 10 Dakika (10 Minutes Gone), yönetmenliğini Brian A. Miller, senaristliğini Jeff Jingle ve Kelvin Mao'nun üstlendiği, 2019 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yanlış giden bir banka soygunu nedeniyle hafızasını kaybeden bir adamı konu ediniyor. Karakterin onu kimin sabote ettiğini belirlemek için hafızasındaki eksik 10 dakikayı bir araya getirmesi gerekmektedir.

KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lydia Hull

Bruce Willis

Michael Chiklis

Meadow Williams

KAYIP 10 DAKİKA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kayıp 10 Dakika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlenmiştir.