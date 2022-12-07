Hayat Yolculuğu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Hayat Yolculuğu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hayat Yolculuğu filminin konusu ne? Hayat Yolculuğu filminin oyuncuları kim? Hayat Yolculuğu filminin IMDb puanı kaç?
Hayat Yolculuğu (The Journey Is the Destination), yönetmenliğini üstlenen Bronwen Hughes'ın, senaristliğinde Jan Sardi ile birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
HAYAT YOLCULUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Dan Eldon, Somali’de azılı bir suç örgütü tarafından öldürüldüğünde 22 yaşında, Afrika’da bulunan en genç fotoğrafçılardan biriydi. Time ve Newsweek gibi dergilerde yayınlanan fotoğrafları, Afrika’da bulunduğu sürece kazanmış olduğu büyük başarıyı kanıtlar nitelikteydi. Film, genç sanatçının 14 yaşından, öldüğü 22 yaşına kadar yaratmış olduğu sanatı konu alıyor.
HAYAT YOLCULUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Maria Bello
Ella Purnell
Ben Schnetzer
HAYAT YOLCULUĞU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hayat Yolculuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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