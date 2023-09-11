Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:36

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:36

Adalet Peşinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jan Verheyen üstleniyor. Peki, Adalet Peşinde filminin konusu ne? Adalet Peşinde filminin oyuncuları kim?

ADALET PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Luc Segers, eşi ve kızıyla birlikte yaşar. Bir saldırı sonucu karısı ölen Luc, katili teşhis edip hemen yakalattırır. Fakat katil bürokratik bir eksiklikten dolayı serbest bırakılır. Bunun üzerine acılı eş adaleti sağlamak için katilin peşine kendi düşer.

ADALET PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Koen De Bouw

Johan Leysen

Veerle Baetens

Wouter Hendrickx

Nell Cattrysse

Joke Devynck

Jappe Claes

Sven De Ridder

Viviane de Muynck

Jo De Meyere

Hendrik Aerts

Chris Lomme

Wietse Tanghe

Vic de Wachter

Robbie Cleiren

Erik Goris

Paul de Leeuw

Ella Leyers

Ann Pira

Marilou Mermans

Ben Van Ostade

Arnold Willems

Camilia Blereau

Jos Verbist

Karel Deruwe

Dirk Tuypens

Jo De Caluwe

Chiel Van Berkel

Joris Van Dael

Michel Bauwens

Freek Braeckman

ADALET PEŞİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.