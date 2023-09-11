Adalet Peşinde filminin konusu ne? Adalet Peşinde filminin oyuncuları kim?
Adalet Peşinde (The Verdict) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adalet Peşinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adalet Peşinde filminin konusu ne? Adalet Peşinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Adalet Peşinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jan Verheyen üstleniyor. Peki, Adalet Peşinde filminin konusu ne? Adalet Peşinde filminin oyuncuları kim?
ADALET PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Luc Segers, eşi ve kızıyla birlikte yaşar. Bir saldırı sonucu karısı ölen Luc, katili teşhis edip hemen yakalattırır. Fakat katil bürokratik bir eksiklikten dolayı serbest bırakılır. Bunun üzerine acılı eş adaleti sağlamak için katilin peşine kendi düşer.
ADALET PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Koen De Bouw
Johan Leysen
Veerle Baetens
Wouter Hendrickx
Nell Cattrysse
Joke Devynck
Jappe Claes
Sven De Ridder
Viviane de Muynck
Jo De Meyere
Hendrik Aerts
Chris Lomme
Wietse Tanghe
Vic de Wachter
Robbie Cleiren
Erik Goris
Paul de Leeuw
Ella Leyers
Ann Pira
Marilou Mermans
Ben Van Ostade
Arnold Willems
Camilia Blereau
Jos Verbist
Karel Deruwe
Dirk Tuypens
Jo De Caluwe
Chiel Van Berkel
Joris Van Dael
Michel Bauwens
Freek Braeckman
ADALET PEŞİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adalet Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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