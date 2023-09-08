Adalet Birliği filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim?
Adalet Birliği (Justice League) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adalet Birliği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adalet Birliği filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Adalet Birliği filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Senaristliğini Chris Terrio ve Bill Finger üstleniyor. Peki, Adalet Birliği filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim?
ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
İnsanlığa dair inancını yeniden tazeleyen Bruce Wayne (Ben Affleck), yeni dostu Diana (Gal Gadot) ile dünyayı tehdit eden çok daha büyük bir güce karşı koyabilmek için çabuk bir şekilde özel yetenekli kişileri bir araya getirmek için harekete geçmiştir. Temasa geçtikleri kişiler arasında Barry Allen/The Flash, Arthur Curry/Aquaman ve Victor Stone/Cyborg da bulunmaktadır.
ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Affleck
Gal Gadot
Jason Momoa
Ezra Miller
Ray Fisher
Henry Cavill
Jeremy Irons
Kiersey Clemons
Jesse Eisenberg
Amber Heard
Amy Adams
Willem Dafoe
J.K. Simmons
Connie Nielsen
Diane Lane
Billy Crudup
Lisa Loven Kongsli
Ciarán Hinds
Michael McElhatton
Joe Morton
Daniel Stisen
Eleanor Matsuura
Alexandra Ford
Robin Wright
Joanna Bennett
ADALET BİRLİĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adalet Birliği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İktidardan emeklilik açıklaması
- Erbaş iddiaları affetmedi
- Maaş zammında yeni dönem
- Kanser hücrelerini yok ediyor!