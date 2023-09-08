Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:29

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:29

Adalet Birliği filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Senaristliğini Chris Terrio ve Bill Finger üstleniyor. Peki, Adalet Birliği filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim?

ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İnsanlığa dair inancını yeniden tazeleyen Bruce Wayne (Ben Affleck), yeni dostu Diana (Gal Gadot) ile dünyayı tehdit eden çok daha büyük bir güce karşı koyabilmek için çabuk bir şekilde özel yetenekli kişileri bir araya getirmek için harekete geçmiştir. Temasa geçtikleri kişiler arasında Barry Allen/The Flash, Arthur Curry/Aquaman ve Victor Stone/Cyborg da bulunmaktadır.

ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Gal Gadot

Jason Momoa

Ezra Miller

Ray Fisher

Henry Cavill

Jeremy Irons

Kiersey Clemons

Jesse Eisenberg

Amber Heard

Amy Adams

Willem Dafoe

J.K. Simmons

Connie Nielsen

Diane Lane

Billy Crudup

Lisa Loven Kongsli

Ciarán Hinds

Michael McElhatton

Joe Morton

Daniel Stisen

Eleanor Matsuura

Alexandra Ford

Robin Wright

Joanna Bennett

ADALET BİRLİĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet Birliği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.