Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim?
Redcon 1 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Redcon 1 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Redcon 1 filminin yönetmen koltuğunda Chee Keong Cheung oturuyor. Senaristliğini Chee Keong Cheung ve Steve Horvath üstleniyor. Peki, Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim?
REDCON 1 FİLMİNİN KONUSU NE?
8 askerden oluşan bie Özel Kuvvet timi, zombiler tarafından yönetilen bir şehirdeki bilimadamını kurtarmak için bir intihar görevine gönderilirler.
REDCON 1 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Carlos Gallardo
Oris Erhuero
Mark Strange
Katarina Leigh Waters
Joshua Dickinson
Andrew Steel
Akira Koieyama
Michael Sheehan
Martyn Ford
Sharon Elizabeth Greenwood
David Charles-Cully
Marc Baylis
Jason Redshaw
Bentley Kalu
Douglas Russell
Madeleine Kelly
Robert Goodale
Orla O\'rourke
REDCON 1 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Redcon 1 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.
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