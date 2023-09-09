Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim?

Redcon 1 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Redcon 1 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:22
Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim?
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Redcon 1 filminin yönetmen koltuğunda Chee Keong Cheung oturuyor. Senaristliğini Chee Keong Cheung ve Steve Horvath üstleniyor. Peki, Redcon 1 filminin konusu ne? Redcon 1 filminin oyuncuları kim? 

REDCON 1 FİLMİNİN KONUSU NE?

8 askerden oluşan bie Özel Kuvvet timi, zombiler tarafından yönetilen bir şehirdeki bilimadamını kurtarmak için bir intihar görevine gönderilirler. 

REDCON 1 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Carlos Gallardo

Oris Erhuero

Mark Strange

Katarina Leigh Waters

Joshua Dickinson

Andrew Steel

Akira Koieyama

Michael Sheehan

Martyn Ford

Sharon Elizabeth Greenwood

David Charles-Cully

Marc Baylis

Jason Redshaw

Bentley Kalu

Douglas Russell

Madeleine Kelly

Robert Goodale

Orla O\'rourke

REDCON 1 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Redcon 1 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.


Player Alanı
Redcon 1 konusu nedir?

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