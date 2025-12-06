Adalet Savaşı (The Prosecutor), Donnie Yen’in yönetmenliğinde, 2016’daki gerçek bir uyuşturucu kaçakçılığı davasından esinlenen hikayesiyle bu akşam ilk kez ekranlarda aksiyon dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. Peki, Adalet Savaşı filminin konusu ne? Adalet Savaşı filminin oyuncuları kim?

ADALET SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Harçlığını çıkarmak için yarı zamanlı bir işte çalışan Ma, yasaklı madde satmakla suçlanır. Bu suçu işlememiş olsa da mahkemede suçsuzluğunu kanıtlayamaz ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılır. Davaya atanan Savcı Fo, bir şeylerin yanlış olduğunun farkındadır. Asıl görevi, zanlı Ma'yı suçlamak olan savcı, buna rağmen zanlıyı savunmak ve adaleti sağlamak için kolları sıvar. Donnie Yen'in başrolünde yer aldığı film, Hong Kong'da yaşanmış bir davayı anlatmaktadır.

ADALET SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen

Julian Cheung

Michael Hui

Francis Ng

MC Cheung Tin-fu

Kent Cheng

Lau Kong

Adam Pak

Locker Lam

Shirley Chan

Mason Fung

Chu Pak Hong

ADALET SAVAŞI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Adalet Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.