Tedesco puan kaybının nedenini açıkladı! 'Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki teknik direktör, "Bugün bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. Dominant olduğunuz bölümde gol atmanız gerekiyor. Semedo'nun yaşadığı sakatlık bizler için bir darbeydi, şok edici oldu. Sahadaki kontrolümüzü kaybettik. Böyle bir maçta öne geçerseniz ikiyi atmak zorundasınız. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.

Oyuncu değişikliğinin takım oyununu yükselttiğini ifade eden Tedesco, "Değişiklik yaptıktan sonra takımın enerjisi yükseldi. Yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra golü bulduk. Oyuna taze kan sürmek için değişiklik yaptım. Eğer ortayı engelleyebilseydik bu maçı kazanırdık" şeklinde konuştu.