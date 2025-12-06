Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tedesco puan kaybının nedenini açıkladı! 'Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu'

Tedesco puan kaybının nedenini açıkladı! 'Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu'

6.12.2025 22:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tedesco puan kaybının nedenini açıkladı! 'Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu'

Fenerbahçe, Başakşehir'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki teknik direktör, "Bugün bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. Dominant olduğunuz bölümde gol atmanız gerekiyor. Semedo'nun yaşadığı sakatlık bizler için bir darbeydi, şok edici oldu. Sahadaki kontrolümüzü kaybettik. Böyle bir maçta öne geçerseniz ikiyi atmak zorundasınız. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.

Oyuncu değişikliğinin takım oyununu yükselttiğini ifade eden Tedesco, "Değişiklik yaptıktan sonra takımın enerjisi yükseldi. Yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra golü bulduk. Oyuna taze kan sürmek için değişiklik yaptım. Eğer ortayı engelleyebilseydik bu maçı kazanırdık" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #Başakşehir #fenerbahçe #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Raporu yönetime sundu... Tedesco'dan Nene'nin kariyerini etkileyecek transfer kararı!
Raporu yönetime sundu... Tedesco'dan Nene'nin kariyerini etkileyecek transfer kararı! Fenerbahçe Teknik direktörü Domenico Tedesco ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi istedi. Sağ kanada yapılacak transfer, Dorgeles Nene'nin kariyerini de etkileyecek.
Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik!
Domenico Tedesco'dan 2 futbolcuya kesik! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı öncesi kadroya neşteri vuruyor. Derbide sınıfta kalan 2 futbolcunun, Tedesco tarafından kulübeye çekileceği iddia edildi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın gidişatından memnun: ‘Doğru yoldayız’
F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın gidişatından memnun: ‘Doğru yoldayız’ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde liderlik şimdilik ertelendi, Tedesco oyuncularına güven aşılıyor. Eleştirilen Nesyri’ye destek veren genç teknik adam, takımın adım adım geliştiğini ve şampiyonluk hedefinde doğru yolda olduklarını söyledi.