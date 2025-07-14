Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Gülse Birsel üstleniyor. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filminin oyuncuları kim?
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Devrim Yakut
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Su Kutlu
Ayta Sözeri
Devin Özgür Çınar
Deniz Hamzaoğlu
Rıza Akın
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Erdal Cindoruk
Ünal Yeter
AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.