Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Gülse Birsel üstleniyor. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filminin oyuncuları kim?

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Su Kutlu

Ayta Sözeri

Devin Özgür Çınar

Deniz Hamzaoğlu

Rıza Akın

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Erdal Cindoruk

Ünal Yeter

AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.