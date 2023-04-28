Aile bölümü daha yeni başlamıştı. Show TV final tarihini açıkladı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:52

Güncelleme: 28.04.2023 - 23:52

Aile dizisi final yapıyor. Show TV yönetimi Aile dizisine ara verme kararı aldı. Aile dizisini izleyenler final kararı sonrası sosyal medyada Show TV'ye ateş püskürdüler. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinin sezon final tarihi belli oldu.

‘Aile dizisinde tansiyon iyice artıyor. Bu yılın en flaş dizilerinin başında gelen Ay Yapım imzalı dizide Serhat Koruzade’nin ölümü Soykanlar’ın başına yeni dertler açacak. Aslan ile Devin’in tutkulu aşkları yeni sınavlardan geçecek. Aslan’ın Devin’e sarf ettiği “Yarattığım canavara bakıyorum!” sözleri yeni bölüme dair merakı da artırdı.

30 bölüm olarak tasarlanan dizinin sezona kaçıncı bölümde ara vereceği de merak konusuydu. Son gelen haberlere göre ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvedeki yerini koruyan “Aile”, 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 13. bölümüyle sezon finali yapacak.

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır.

DİZİ BİR SÜRE ERTELENMİŞTİ

Dizinin ilk bölüm yayın tarihi 14 Şubat 2023 olarak açıklanmıştı fakat 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelendi.

TEKRAR ARA VERİYOR

Aile dizisinin tekrar ara verecek olması seyircileri üzdü...