atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nde Harun karakterine hayat veren Fatih Al'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Harun'u Fatih Al kimdir? Fatih Al kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

FATİH AL KİMDİR?

12 Eylül 1976 tarihinde Ankara'da doğan Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Şehir Tiyatroları'nda çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol aldı.

2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol aldı.

2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol aldı ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir oldu.

FATİH AL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sihirli Annem, 2005-2006, Ali

Rüzgarlı Bahçe, 2005, İbrahim

Muhteşem Yüzyıl, 2011, Matrakçı Nasuh

Not Defteri, 2014, Mahir Soysal[9]

Karadayı, 2014-2015, Sosyete Yusuf

Kanatsız Kuşlar, 2017-2018, Muzaffer

Kahraman Babam, 2021, Yavuz

Menajerimi Ara, 2021, Timur

Adı Sevgi, 2022, Ekrem Baykara

Vermem Seni Ellere, 2023, Şakir

Dilek Taşı, 2023-2024, Dündar Bolatlı

Başka Bir Gün, 2025, Fahir

Aile Saadeti, 2025-, Harun

FATİH AL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi, 2007, Cemal (İşçi)

Bizim Büyük Çaresizliğimiz, 2011, Çetin[10]

Evdeki Yabancılar, 2013, Yaşar[11]

Daire, 2014, Feramus[12]

Uzaklarda Arama, 2015, Bakkal Ömer

Beceriksiz Katil, 2017

Sonsuz Aşk, 2017, Tufan

Sofra Sırları

Smuggling Hendrix, 2018, Hasan

Körleşme, 2020

Kim Bu Aile?, 2022

Barda 2, 2024, Süleyman Bey