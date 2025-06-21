atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nde Salime karakterine hayat veren Zerrin Sümer'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
ZERRİN SÜMER KİMDİR?
Zerrin Sümer 1945 yılında Sinop'ta hayata geldi ve Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katıldı. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerledi.
ZERRİN SÜMER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1983 - Üç İstanbul
1986 - Çalıkuşu - Muadelet Tibet
1995 - Muhteşem Zango
1995 - Bir Demet Tiyatro - Telviye Çıtır
2000 - Güneş Yanıkları - Nebahat
2002 - En Son Babalar Duyar - Aysel Teyze
2003 - Ölümsüz Aşk
2004 - Karım ve Annem - Adalet
2004-2006 - Kadın İsterse - Fatma
2006 - Fırtına - Sakine
2007 - Zoraki Koca - Nefise
2008 - Son Ağa - Halise Bağcıoğlu
2008-2009 - Yalancı Romantik - Nurdan
2009-2013 - Sakarya Fırat - Fatma Kanat
2014-2015 - Güzel Köylü - Sultan Ana
2015-2017 - O Hayat Benim - Ganimet
2017-2018 - Aslan Ailem - Hayriye Aslan
2019-2021 - Savaşçı - Akkız Bozkurt
2020-2021 - Sefirin Kızı - Feride Efeoğlu
2021 - Gönül Dağı "Kurban" - Dürdane Teyze
2022 - Gül Masalı - Havva
2023-2024 - Ömer - Nezahat Ademoğlu
2025- - Aile Saadeti - Salime
ZERRİN SÜMER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1985 - Yanlış Numara - Züleyha
1989 - Karılar Koğuşu - Hubuş Bacı
2000 - Vizontele
2003 - Vizontele Tuuba - Vildan Hanım
2010 - Saklı Hayatlar - Emine
2010 - Kardelen - Fatma Hala
2013 - Meryem - Zarife
2013 - Düğün Dernek - Şengül Teyze
2014 - Nergis Hanım - Nergis Hanım
2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı - Supermarket
2015 - Kara Bela - Kudret'in annesi
2015 - Güvercin Uçuverdi - Gülizar Ana
2015 - Hayat Öpücüğü - Gülsüm
2017 - Şansımı Seveyim - Meryem
2020 - Sabit Kanca: Son Soru - Fecriye
2023 - Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası
2024 - Mucize Aynalar - Aysel Cenabettin