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Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli?

Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli?

21.06.2025 23:05:00
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Haber Merkezi
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Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli?

Zerrin Sümer'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Zerrin Sümr'in hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli?

atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nde Salime karakterine hayat veren Zerrin Sümer'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin Salime'si Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer 1945 yılında Sinop'ta hayata geldi ve Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katıldı. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerledi.

ZERRİN SÜMER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1983 - Üç İstanbul

1986 - Çalıkuşu - Muadelet Tibet

1995 - Muhteşem Zango

1995 - Bir Demet Tiyatro - Telviye Çıtır

2000 - Güneş Yanıkları - Nebahat

2002 - En Son Babalar Duyar - Aysel Teyze

2003 - Ölümsüz Aşk

2004 - Karım ve Annem - Adalet

2004-2006 - Kadın İsterse - Fatma

2006 - Fırtına - Sakine

2007 - Zoraki Koca - Nefise

2008 - Son Ağa - Halise Bağcıoğlu

2008-2009 - Yalancı Romantik - Nurdan

2009-2013 - Sakarya Fırat - Fatma Kanat

2014-2015 - Güzel Köylü - Sultan Ana

2015-2017 - O Hayat Benim - Ganimet

2017-2018 - Aslan Ailem - Hayriye Aslan

2019-2021 - Savaşçı - Akkız Bozkurt

2020-2021 - Sefirin Kızı - Feride Efeoğlu

2021 - Gönül Dağı "Kurban" - Dürdane Teyze

2022 - Gül Masalı - Havva

2023-2024 - Ömer - Nezahat Ademoğlu

2025- - Aile Saadeti - Salime

ZERRİN SÜMER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1985 - Yanlış Numara - Züleyha 

1989 - Karılar Koğuşu - Hubuş Bacı

2000 - Vizontele

2003 - Vizontele Tuuba - Vildan Hanım

2010 - Saklı Hayatlar - Emine 

2010 - Kardelen - Fatma Hala

2013 - Meryem - Zarife

2013 - Düğün Dernek - Şengül Teyze

2014 - Nergis Hanım - Nergis Hanım

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı - Supermarket 

2015 - Kara Bela - Kudret'in annesi

2015 - Güvercin Uçuverdi - Gülizar Ana

2015 - Hayat Öpücüğü - Gülsüm 

2017 - Şansımı Seveyim - Meryem 

2020 - Sabit Kanca: Son Soru - Fecriye 

2023 - Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası  

2024 - Mucize Aynalar - Aysel Cenabettin

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