Ailecek Şaşkınız filminin konusu ne? Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları kim?

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ferhat ve Gökhan çocukluktan beri hiç ayrılmamış iki arkadaştır. Ferhat küçüklüğünden beri babasının şirketinin başına geçip şirketi en güçlü şirket yapma niyetindedir. Ferhat'ın babası Zeki Bey'in, emekli olup şirketten ayrılması sonucu, Ferhat aile şirketleri olan inşaat firmasının başına geçer.Ferhat içinde bulunduğu zenginliğe rağmen, Muhasebe Müdürü olan Gökhan ile birlikte çalışanlarına adeta zulmetmektedir. Ferhat ezeli rakibi Efe Sultan'ı alt edip ondan daha büyük ve güçlü bir şirket olmak için sürekli yarış halindedir. Ferhat'ın ve Gökhan'ın büyük bir azim ve özveriyle hazırlandıkları ihale günü yaklaşmaktadır. Sabaha kadar çalıştıkları bir gecede, bu ayrılmaz ikili kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulur. Olayı çözmek için gelen, polis amiri Elif adeta Ferhat'ın aklını başından alır. Elif'in tavrından ve güzelliğinden çok etkilenen Ferhat; o günden sonra Elif ile görüşmek için çeşitli yollar dener. Yeniden bir araya gelmeleri Ferhat'ın sandığından da kısa sürer. Çok değer verdiği atının çalınması, Elif ile yollarını tekrar keşiştirir. Elif'in olayın üzerine eğilmesiyle, hırsızlığın ardındaki sır perdesi aralanır. Ancak kahramanımız Ferhat ve Gökhan'ı büyük sürprizler beklemektedir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Saadet Işıl Aksoy

Cengiz Bozkurt

Günay Karacaoğlu

Çağlar Ertuğrul

Bihter Dinçel

Güven Murat Akpınar

Mustafa Alabora

Ayda Aksel

Serhat Özcan

Çağan Efe Ak

Deniz Erayvaz

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ailecek Şaşkınız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.