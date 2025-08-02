Ailenin Şerefi filminin yönetmen koltuğunda Seçil Çömlekçi oturuyor. Filmin senaristliğini Stanley Tong üstleniyor. Peki, Ailenin Şerefi filminin konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim?

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailenin Şerefi, hayatı boyunca ailesini arayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Şeref, hayatı boyunca ailesini arayan bir adamdır. Beklenmedik bir anda ailesinin onu bulmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğu olan Şeref, iftira yüzünden babasının hapse atılmasıyla ailesinin başına geçer. Babasının cezaevinden çıkarmaya çalışan Şeref, bu süreçte kendisini komik olayların içerisinde bulur.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halil İbrahim Kurum

Melis Tüzüngüç

Gürsu Gür

Selahattin Taşdöğen

Aslı Samat

Cem Cücenoğlu

Nilüfer Kılıçarslan

Buse Özcan

Gözde Demirtaş

Berat Hekim