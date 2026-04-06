Aksiyon, dram ve gerilim dolu yapımlar aynı ayda: Netflix Türkiye'nin Nisan takvimi belli oldu

Dijital yayın platformlarının en popülerlerinden biri olan Netflix, her ay olduğu gibi Nisan 2026’da da güçlü bir içerik listesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu ayın programında yüksek tempolu aksiyon filmlerinden sürükleyici dizilere, duygusal hikâyelerden eğlenceli yapımlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. İşte, Netflix kütüphanesine bu Nisan ayında eklenecek yapımlar...

NİSAN AYININ ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

1. Apex (24 Nisan 2026)

Yüksek adrenalinli bir hayatta kalma hikâyesi sunan Apex, doğanın ortasında geçen ölümcül bir mücadeleyi konu alıyor. Yasını atlatmaya çalışan bir kadının huzur arayışı, acımasız bir avcının hedefi haline gelmesiyle kabusa dönüşüyor. Gerilim ve aksiyon severler için ayın en dikkat çeken yapımlarından biri.

Big Mistakes (9 Nisan 2026)

İki kardeşin iyi niyetle başladığı bir planın felakete dönüşmesini konu alan bu yapım, trajikomik hikayesiyle öne çıkıyor. Yanlış giden bir hırsızlık girişimi, onları tehlikeli bir suç ağının içine sürüklüyor.

Beef (16 Nisan 2026)

Bir şantaj hikayesinin kontrolden çıkarak karanlık bir savaşa dönüşmesini anlatan Beef, psikolojik gerilim sevenler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. İki tarafın da kaybettiği bu hikâye, izleyiciyi derin bir çatışmanın içine çekiyor.

Man on Fire (30 Nisan 2026)

Geçmiş travmalarıyla mücadele eden eski bir askerin hikayesini anlatan bu yapım, aksiyon ve dramı bir araya getiriyor. Sivil hayata uyum sağlamaya çalışan karakterin yeniden tehlikenin içine sürüklenmesi, tempoyu sürekli yüksek tutuyor.

YENİ SEZONLARIYLA GERİ DÖNEN DİZİLER

Alpha Males – 5. Sezon (17 Nisan 2026)

Erkeklerin karmaşık dünyasını mizahi bir dille ele alan dizi, yeni sezonunda ilişkiler ve bireysel dönüşümler üzerine odaklanıyor.

Stranger Things: Sene 1985 (23 Nisan 2026)

Kült haline gelen seri, yeni sezonunda daha karanlık ve gizemli bir hikâyeyle geri dönüyor. Hawkins kasabasında sırlar derinleşirken, ekip yeni bir tehditle yüzleşiyor.

Running Point – 2. Sezon (23 Nisan 2026)

Spor dünyasının rekabet dolu atmosferini konu alan dizi, yeni sezonunda hem saha içi hem saha dışı gerilimleri artırıyor.

Lidia Poët’in Hukuk Mücadelesi – 3. Sezon (15 Nisan 2026)

Gerçek olaylardan esinlenen hikâye, güçlü kadın karakteri ve adalet mücadelesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

XO, Kitty – 3. Sezon (2 Nisan 2026)

Gençlik ve romantizm temalı dizi, yeni sezonunda ilişkiler ve kişisel gelişim üzerine yoğunlaşıyor.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER YAPIMLAR

Benim Adım Agneta (29 Nisan 2026)

Hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının içsel yolculuğunu anlatan bu yapım, duygusal yönüyle öne çıkıyor.

Konuş, Havla, Değiş (1 Nisan 2026)

Köpek eğitimi üzerinden insan ilişkilerine odaklanan eğlenceli ve öğretici bir yapım.

Oda Arkadaşları (17 Nisan 2026)

Üniversite hayatının iç yüzünü anlatan bu dizi, arkadaşlık ve rekabet arasındaki ince çizgiyi gözler önüne seriyor.

Gelin Takımı 2 (3 Nisan 2026)

Eski dostlukların yeniden sınandığı, eğlenceli ve kaotik bir düğün hikayesi.

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi (17 Nisan 2026)

Farklı hayatlara sahip iki insanın kesişen yolları üzerinden ilerleyen duygusal bir anlatı.