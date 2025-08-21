Aldanış (Deceived) filminin konusu ne? Aldanış filminin oyuncuları kim?

Aldanış filminin yönetmen koltuğunda Damian Harris oturuyor. Filmin senaristliğini Bruce Joel Rubin, Mary Agnes Donoghue üstleniyor. Peki, Aldanış filminin konusu ne? Aldanış filminin oyuncuları kim?

ALDANIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir eş ve anne olarak muhteşem bir hayata sahip olan Adrienne'nin yaşamı ihanet ve aldatılma kabusuyla uyandığında paramparça olur.

ALDANIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Bartlett

John Heard

Goldie Hawn

Beatrice Straight

Conrad Coates

Amy Wright

Tom Irwin

Ashley Peldon

Bruce Macvittie

Kate Reid

Damon Redfern

Charles Kassatly

George R. Robertson

Maia Filar

Peter Stevens

ALDANIŞ KEŞFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aldanış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.