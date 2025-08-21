Aldanış (Deceived) filminin konusu ne? Aldanış filminin oyuncuları kim?

Aldanış filminin yönetmen koltuğunda Damian Harris oturuyor. Filmin senaristliğini Bruce Joel Rubin, Mary Agnes Donoghue üstleniyor. Peki, Aldanış filminin konusu ne? Aldanış filminin oyuncuları kim?
ALDANIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir eş ve anne olarak muhteşem bir hayata sahip olan Adrienne'nin yaşamı ihanet ve aldatılma kabusuyla uyandığında paramparça olur.
ALDANIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robin Bartlett
John Heard
Goldie Hawn
Beatrice Straight
Conrad Coates
Amy Wright
Tom Irwin
Ashley Peldon
Bruce Macvittie
Kate Reid
Damon Redfern
Charles Kassatly
George R. Robertson
Maia Filar
Peter Stevens
ALDANIŞ KEŞFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aldanış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.